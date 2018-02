Une bibliothèque numérique pour célébrer les liens entre France et Pologne

5 siècles de relations entre la France et la Pologne : la Bibliothèque nationale de France, son homologue polonaise, les bibliothèques de la Ville de Nancy et trois autres partenaires se sont lancés dans la mise au point d'une bibliothèque numérique pour fêter cette bonne entente. Cette plateforme, d'ores et déjà en ligne, accueille plus de 1000 documents.

Henri de Valois, duc d’Anjou partant pour la Pologne : [estampe]. BnF, département Estampes et photographie Le recueil d’Héré, Bibliothèques de Nancy Recueil des plans, élévations et coupes des châteaux et jardins que le roi de Pologne occupe en Lorraine, par M. Heré, Bibliothèques de Nancy Marie Curie, photographie de presse / Agence Rol, 1921, BnF, département Estampes et photographie

Ce projet de bibliothèque numérique a occupé les équipe de la Bibliothèque nationale de France, de la Bibliothèque nationale de Pologne - la Biblioteka Narodowa -, la BDIC (Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine), l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), le MNHI (Musée National de l’Histoire de l’Immigration) et les bibliothèques de Nancy.Actes officiels, ouvrages savants, témoignages sur la vie quotidienne, les mœurs, les sciences et la culture, livres imprimés, manuscrits, mais également cartes, estampes, photographies, podcasts et vidéos reviennent sur l'histoire commune des deux pays, Pologne et France. Quatre thématiques sont proposées sur le site : Rois et souveraines, Grandes heures, Sciences et arts, Littérature. Des textes de contextualisation bilingues français-polonais, signés par des universitaires, accompagnent les collections en ligne.Cette bibliothèque n'est pas éphémère, et sera enrichie dans les mois à venir. Elle est d'ores et déjà accessible à cette adresse