Une bibliothèque s'installera dans une église quasi centenaire

crédit Patrimoine Canada



L’église n’est évidemment pas dans un état reluisant : quasi centenaire, elle se trouve dans le secteur La Baie, à Saguenay (220 km au nord de Québec). « Les études ont révélé que le bâtiment est tout compte fait sain. On envisageait des scénarios-catastrophe, mais l’église s’avère être dans un état sain », relativise le responsable culture de la ville, Luc-Michel Belley.Pour arriver à ces transformations, le budget sera de 11 millions $ (7,5 millions €) — dont 40 % serviront à prévenir tout problème encore non repéré. C’est qu’avec un bâtiment de cet âge, et malgré son apparent bon état de conservation, des surprises peuvent survenir.Dans les premiers temps du projet, on parlait de 19 millions $, mais certains éléments ont été finalement écartés du plan global. Le presbytère, toutefois, fera partie intégrante de l’établissement futur, relié par une passerelle.Le financement est partagé à la hauteur de 6 millions € par la Ville de Saguenay, puis 3,5 millions $ venant du gouvernement du Québec. Reste alors 1,5 million $ à dénicher dans les prochains temps. L’avantage pour les résidents se trouve essentiellement dans la superficie : une fois et demie plus grande que la bibliothèque actuelle, qui fut ouverte en 1981.Le chantier devrait débuter en 2021, avec un accueil du public l’année suivante — à condition que le financement soit réglé fin 2020. Amen. Ou Dewey, plus probablement...via Journal de Québec