Une biographie de Jean-Claude Izzo, écrivain aux multiples facettes

AVANT-PARUTION – À l’occasion du 20e anniversaire, le 26 janvier prochain, de la disparition de Jean-Claude Izzo, une première biographie en français lui est consacrée. Les éditions du Rocher racontent cet écrivain aux multiples facettes, créateur entre autres de la trilogie Fabio Montale.









Le 26 janvier 2000 disparaissait prématurément Jean-Claude Izzo, reconnu aujourd’hui comme le maître du polar marseillais. Mais, avant de rencontrer la notoriété à cinquante ans, avec la publication de Total Khéops, premier volet de sa Trilogie marseillaise, ce fils d’immigré italien a vécu de nombreuses vies.



Élevé dans la tradition catholique, il fréquente très jeune les églises et le patronage tout en se révélant très doué pour les études. Adolescent, il est néanmoins aiguillé vers un lycée technique où il obtiendra un CAP d’ouvrier tourneur-fraiseur.



Pendant sa scolarité, Izzo écrit des poèmes, anime un ciné-club et se rapproche du mouvement pacifiste Pax Christi, animé par un père dominicain. Ce sont ses premières années militantes au cours desquelles il lutte contre la guerre d’Algérie et la course aux armements.



Après un service militaire effectué dans un bataillon disciplinaire à Djibouti, il sera tour à tour libraire, journaliste, connaîtra quelques années difficiles, mais sera toujours aussi impliqué dans la vie culturelle et dans l’engagement politique, irrémédiablement du côté des pauvres, des oubliés et des opprimés.



C’est cette figure inclassable, également marquée par une vie amoureuse foisonnante et complexe, que Jean-Marc Matalon nous dépeint dans une biographie à la fois vive, imagée et très documentée. Une façon de (re)découvrir une voix unique dans le polar français, mais aussi un auteur de poèmes, de chansons, de théâtre et de magnifiques romans, tels Les Marins perdus ou Le Soleil des mourants.





[à paraître 2/01/20] Jean-Marc Matalon — Jean-Claude Izzo — Rocher — 9782268103105 – 17,90 €