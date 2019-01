Une boîte à outils pour une approche multiculturelle en bibliothèque

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Adopté en 2009, le Manifeste de l’IFLA/UNESCO sur la bibliothèque multiculturelle réunit la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques et l'UNESCO autour du concept de bibliothèque multiculturelle, pensée comme « une porte d’entrée vers une société culturelle diversifiée, en dialogue ».Ainsi, « tous les types de bibliothèques doivent refléter, soutenir et promouvoir la diversité culturelle et linguistique à l’échelle internationale, nationale et locale, et doivent donc travailler en fonction du dialogue interculturel et de la citoyenneté active », indique-t-il, à lire ici en français Depuis l'adoption de ce manifeste, l'IFLA s'attache à proposer aux professionnels des bibliothèques des outils pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le texte. Dans cette perspective, et dès 2012, des approches pratiques ont été développées et explicitées dans un document, pour inspirer des actions auprès d'usagers.L'IFLA annonce désormais que cette boîte à outils a été finalisée, en anglais et en chinois : on y trouvera différentes manières pour implémenter les objectifs du manifeste au sein de la bibliothèque. Toutes les étapes sont explorées, notamment au travers d'annexes, qui permettront par exemple d'évaluer les besoins et la communauté d'usagers susceptibles de fréquenter l'établissement.Bien entendu, l'aspect multiculturel des bibliothèques s'inscrit dans la lignée des objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour lutter contre les inégalités, le réchauffement climatique ou encore la faim dans le monde. Et les bibliothèques étaient, cette fois aussi, incitées à participer.La boîte à outils est accessible sur le site de l'IFLA