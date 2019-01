Une bonne année 2018 pour l'édition américaine

(photo d'illustration, marthe lelievre, CC BY-ND 2.0)

Alors que les auteurs américains indiquent qu'une partie de la profession est directement menacée par la paupérisation et la baisse des revenus , l'édition américaine fait état d'une année 2018 qui s'annonce très bonne. Le mois de novembre 2018 seul a vu le chiffre d'affaires de l'édition augmenter de 167,5 millions $, en hausse de 15,3 % par rapport au mois de novembre 2017.Dans tous les secteurs de l'édition grand public, une hausse nette des ventes s'observe sur l'année 2018 : elle est de 5,1 % pour la fiction et la non fiction adulte, 3,7 % pour les livres jeunesse et young adult et de 5,9 % pour les ouvrages religieux.En novembre 2018, les livres grand format pour adultes ont particulièrement bien progressé, note l'Association des éditeurs américains, avec une croissance de 36,3 % des ventes.Sans surprise, et confirmant une tendance déjà identifiée à l'occasion d'autres rapports, les ventes de livres audio numériques connaissent une croissance exceptionnelle sur l'année complète, + 37,1 %, pour atteindre 424,5 millions $, au détriment des livres audio physiques, qui encaissent - 21,8 %, pour 42,3 millions $.Les livres numériques ont connu une légère baisse des ventes sur l'année 2018, en recul de 2,8 %.