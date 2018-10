Une brochette de stars à retrouver dans une soirée consacrée au livre

Cette année, La Journée du Manuscrit offre aux auteurs francophones une magnifique soirée au Théâtre du Gymnase Marie-Bell, direction Jacques Bertin, pour la remise du Grand Prix du Jury — Michel Dansel, Wilfried N’Sondé, Hervé Ayemene — et des 6 Prix littéraires — Roman, Policier, Science-Fiction, Témoignage, Essai, Poésie.









Sous la coordination artistique de Claude Fournier, la cérémonie sera animée par Aurélien Ventura avec la participation exceptionnelle de Gérald Dahan, Fabienne Thibeault, Smaïn, Firmine Richard, Hervé Vilard et Denis Maréchal. Ainsi que des jeunes comédiens comme Roxanne Davidson, Élisa Birsel et Kevin Gouabault, révélations du Festival d’Avignon.





Le spectacle sera suivi par un dîner gastronomique par le Grand Chef Tommaso Iacono (Lagarde, Costes).

Plus de 100 auteurs ont confirmé leur participation venant de toute la France et de plusieurs pays francophones d’Afrique et notamment l’Algérie, où la cérémonie devait initialement se dérouler.







La Journée du Manuscrit Francophone est organisée par Les Éditions du Net en partenariat avec Actualitté



Invitations presse : contact@lajourneedumanuscrit.com