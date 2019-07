Une cabine bibliothèque pillée dans la ville d'Albi

Des lieux du livre parfois problématiques

La ville d’Albi, située dans le sud-ouest, chef-lieu du département du Tarn, s’est attelée à transformer des cabines téléphoniques en mini-bibliothèques pour le plus grand plaisir de ses habitants.Philippe Enderlin, un Albigeois féru de lecture, participe activement à cette démarche culturelle. Il déclare à La Dépêche « Dernièrement, en passant près de la cabine bibliothèque à l’angle de l’allée du Lude et du Boulevard Paul Bodin, je m’y suis arrêté dans l’espoir d’y trouver un livre intéressant. » Il y a découvert, accompagné d’une autre habitante, une centaine de livres reliés, et un Littré en quatre volumes.« Du coup, avec cette dame, nous avons entrepris de ranger ces livres qui étaient dans un carton, sur les étagères » raconte-t-il. Après avoir emprunté deux livres et une BD, il est revenu le lendemain pour rendre cette dernière qu’il avait lue.Mais c’est avec surprise et contrariété qu’il s'est rendu compte, ce 9 juillet, que tous les livres avaient disparu, emportés par un lecteur peu respectueux des règles de partage en vigueur pour l'usage des bibliothèques de rue...L’absence de surveillance des boîtes à livres publiques et l’anonymat des dépôts et retraits peuvent effectivement engendrer certaines dérives. Notamment l’ajout de textes incitant à la haine et à la violence dans la collection, comme ce fut le cas au Nebraska dans la ville de Lincoln Puisqu’il n’y a pas de bibliothécaire pour réguler les ouvrages mis à disposition, EBLIDA (le Bureau européen des associations de bibliothèques de l’information et de la documentation) recommande d’afficher un règlement sur les boîtes à livres.En complément, dans certains pays, par exemple le Code pénal luxembourgeois, il est interdit de diffuser des écrits qui :