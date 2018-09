Une campagne pour raconter les histoires des libraires indépendants

Outre-Atlantique, ce sont, pour une fois, les libraires indépendants qui se mettent en vitrine. L'American Booksellers Association (ABA), organisation professionnelle, propose sur les réseaux Facebook et Instagram la campagne « Booksellers of America », pour mettre en avant les librairies indépendantes et leurs histoires.



Alors que la concurrence des opérateurs du web, Amazon en tête, se développe considérablement, sur tous les formats — imprimé, numérique, audio —, les librairies indépendantes, aux États-Unis, font preuve de résilience. D'une manière que peu auraient soupçonnée il y a quelques années, ces commerces pas tout à fait comme les autres conservent une importance capitale pour nombre de lecteurs.

Pour mettre en valeur l’expérience et le contact humain que l’on peut trouver dans ces enseignes, l’American Booksellers Association lance une grande campagne de communication sur deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram.

Noah Nofz et Mary Cate Stevenson, de l’agence Two Cats Communications, donneront de leur personne et se déplaceront à la rencontre des libraires indépendants volontaires, partout aux États-Unis.



Au fil des jours et des posts, Booksellers of America entend faire découvrir quelques-unes des 2400 librairies indépendantes que comptent les États-Unis : « Nous ne pouvons plus exister dans un vide », indique Hannah Oliver Depp, directrice de la communication pour les librairies WORD Bookstores, à Jersey City et Brooklyn.

« Nous devons être forts et fiers, parler de la librairie indépendante et mettre en avant nos carrières de libraires, pour que personne ne parle à notre place. Nous devons parler en notre nom », résume-t-elle.



La campagne de l’ABA sera aussi un excellent support de lobbying et de défense de la profession, assure l’organisation.