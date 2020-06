Une carte interactive des bibliothèques ouvertes en France

Illustration : capture d'écran

Le 14 juin, le président de la République a annoncé un retour du territoire français en zone verte, à l'exception de Mayotte et de la Guyane : pour les bibliothèques, cela signifie une ouverture plus large que jusqu'à présent, dans des conditions qui restent encore à préciser.En attendant les recommandations des pouvoirs publics et des associations professionnelles, l'outil du ministère de la Culture pourra encore être utile. Proposée sur le site #CultureChezNous, la plateforme qui recense les ressources culturelles numériques en accès libre, la carte interactive des lieux culturels ré-ouverts accorde naturellement une place aux bibliothèques.Les différents établissements sont invités à se signaler, pour enrichir cette base de données numérique, en constante évolution.La carte est accessible à cette adresse