Une croissance à deux chiffres pour le livre audio aux USA

En début de semaine, l’Association des éditeurs américains faisait le point sur les recettes de l’édition en 2017. Deux grandes catégories sortent du lot : les livres pour adultes et la presse universitaire qui ont tous deux connu une belle croissance depuis l’an dernier. Mais le grand gagnant reste le livre audio.





(LibAmanda, CC, BY 2.0)

De manière générale, les revenus des éditeurs américains ont augmenté de 1,3 %, ce qui représente 90 millions de dollars en plus par rapport à l'an dernier. Cette augmentation est en grande partie alimentée par la croissance de 3 % de la littérature pour adultes, qui représente plus de 65 % des recettes. Et c’est un retour en force de cette catégorie qui était sur le déclin en 2016.



D’autres tendances se sont dégagées de ce rapport. Le livre audio a connu une augmentation spectaculaire, c’est d’ailleurs le format avec la croissance la plus rapide pour la cinquième année consécutive avec + 29,7 % par rapport à 2016. Les recettes de ce secteur ont presque triplé depuis 2012. Les recettes ont dépassé les 300 millions de dollars.



Autre gagnant de ce rapport, depuis 2016, les livres imprimés continuent leur période de croissance avec 1 % de plus par rapport à l'année dernière. L’augmentation de revenu de 3% générée par les éditions reliées a contrebalancé la petite baisse de recette des livres de poche.