Une cuisine participative s'installe dans la médiathèque

crédit MéMo

Fonctionnement de la cuisine

Six projets seront ainsi exposés durant la journée, à travers trois thèmes majeurs : pratique participative, démarche collaborative, numérique. Aujourd'hui, nous découvrons une Cuisine participative de la MéMo.Située au cœur de Monein (64), la Maison Laüt – autrefois auberge, lieu de rencontres et de convivialité entre les habitants de la commune et du canton – s’est métamorphosée en médiathèque : la MéMo.La MéMo, la médiathèque de Monein qui remplace l’ancienne auberge, est un équipement culturel qui fait sens au cœur du village. Son originalité réside dans la réalisation d’un espace cuisine situé dans la médiathèque, destiné à des ateliers de découverte et d’initiation favorisant comme autrefois la rencontre et la convivialité entre tous les publics.Cet espace de la médiathèque est composé d’une cuisine équipée d’une capacité de 8 personnes (hors intervenant), d’un espace de convivialité et d’une sélection de livres sur la gastronomie et l’alimentation.Les usagers de la cuisine (inscrits à la médiathèque) s’engagent à partager leurs recettes et à transmettre leurs savoirs aux usagers de la médiathèque.De même, les usagers de la médiathèque sont invités à rencontrer et à échanger avec ceux de la cuisine afin de partager leurs goûts et leurs savoirs communs. L’équipe de la médiathèque prépare une sélection de documents en lien avec la thématique de l’atelier.La gastronomie est en effet un élément important du patrimoine immatériel local et national. Elle se retrouve dans la littérature, les arts et dans toute forme de culture.Chaque projet sera détaillé au cours de la journée organisée par l’ALCA. Plus d’informations