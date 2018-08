Une diversité en chute libre au Royaume-Uni chez les auteurs Young Adult

Après avoir mis en avant manque de diversité parmi les protagonistes dans la littérature jeunesse, une nouvelle étude britannique révèle qu’entre 2006 et 2016, seuls 8 % des romans Young Adult publiés au Royaume-Uni ont été écrits par des auteurs de couleur. De tristes constatations à l’heure où les discussions en faveur d’un plus grand respect de la diversité se multiplient.





C’est en s’appuyant sur les données de la British Library que Melanie Ramdarshan Bold a mené son étude, intitulée « Le problème des huit pour cent : les auteurs de couleur dans le marché britannique des jeunes adultes (2006-2016) ». Cette dernière s’appuie sur 8593 romans Young Adult publiés au Royaume-Uni durant les dix ans marquant une période de boom pour le genre, 2006-2016.



Maitre de conférence à University College London, elle a ainsi mis au jour un nouveau manque de diversité, chez les auteurs cette fois-ci. En 2006 seuls 9 % des romans YA étaient écrits par des auteurs de couleur. Et ce pourcentage a été quasiment divisé par deux au cours de la décennie pour tomber à 5 % en 2016.



L’inégalité est également présente dans la répartition des sexes. Sans surprise, les auteures blanches représentent plus de la moitié avec 59 %, suivies pas les hommes blancs avec 31 %. Loin derrière, on découvre que seuls 6 % des auteures étaient des femmes de couleur et 1,7 % des hommes de couleur.



Analysant les 20 titres YA les plus vendus au cours de la décennie 2006-2016, Ramdarshan Bold a trouvé 18 protagonistes principaux blancs, hétérosexuels, valides, cisgender (humains ou autres), contre seulement deux mettant au premier plan des personnes de couleur en tant que personnages principaux (Entre Chien et Loup de Malorie Blackman et L’Aîné de Christopher Paolini).