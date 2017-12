Une échappée, belle et sauvage, pour La Grande Librairie avec Sylvain Tesson

Cette semaine, La Grande Librairie s’offre une échappée belle. Une invitation au voyage en présence d’écrivains voyageurs. Avec pour commencer, Sylvain Tesson , qui réunit vingt-cinq ans de chevauchées extraordinaires à travers le globe dans En avant, calme et fou : Une esthétique de la bécane (Albin Michel).









À ses côtés, l'éditeur Ludovic Escande. Il publie L'ascension du Mont Blanc (Allary Éditions) ou le récit d'une folle aventure amicale et littéraire initiée par Sylvain Tesson et Jean-Christophe Rufin.



L’historienne Simone Bertière vous entraînera sur les traces du plus illustre et rusé des aventuriers : Ulysse, héros de la guerre de Troie, de l’Iliade et de l’Odyssée avec Le roman d'Ulysse (Editions de Fallois).



Mais aussi, Jean-Luc Coatalem. Il consacre un livre à un autre grand voyageur, l'explorateur et écrivain Victor Segalen dans Mes pas vont ailleurs (Stock).



L’italien Paolo Rumiz nous racontera un voyage passionnant de 8000 kilomètres, au fil des Alpes et des Apennins dans La légende des montagnes qui naviguent (Arthaud).



Enfin, pour la première fois en France, Peter Wohlleben. Auteur du best-seller La vie secrète des arbres (Les Arènes), vendu à plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde et traduit dans 32 langues.







Interventions et questions via #France5 & #LGLf5 ; rendez-vous le 14 décembre, à 20 h 50 sur France 5 pour La Grande Librairie.