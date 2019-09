Une école bannit les livres Harry Potter, susceptibles “d'invoquer des esprits”

(Steve Snodgrass, CC BY 2.0)

Surprenante décision, à Nashville, dans l'État du Tennessee, dans le sud des États-Unis : le révérend Dan Reehill de l'école catholique St Edward a annoncé aux parents d'élèves le retrait des 7 volumes de la saga Harry Potter de JK Rowling de la bibliothèque scolaire. Parmi les raisons avancées par l'homme d'Église, « les sorts et formules magiques sont de véritables incantations » et pourraient ainsi invoquer des esprits malfaisants...Reehill est tout à fait sérieux : pour preuve, il a consulté des exorcistes aux États-Unis et au Vatican, qui lui ont confirmé ses soupçons. « Ces livres présentent la magie comme une force à la fois bénéfique et maléfique, ce qui est une habile tromperie », affirme-t-il, reconnaissant toutefois la justesse des sorts utilisés par les personnages. « [L]orsqu'ils sont lus par un être humain, ils risquent de faire apparaitre des esprits diaboliques », promet-il.L'école sera la seule à appliquer cette décision à Nashville, pour le moment. Si les livres ne sont plus disponibles au sein de la bibliothèque de l'établissement, les élèves pourront bien sûr les lire, avec l'accord ou en cachette de leurs parents...« Si les parents jugent que ce média ou tout autre contenu est approprié, nous espérons qu'ils guideront simplement leurs fils et filles pour qu'ils les comprennent à travers le prisme de notre foi », prend soin de préciser Rebecca Hammel, superintendante des écoles du diocèse de Nashville, auprès du Tennessean C'est à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle bibliothèque que le fonds de cette dernière a été passé en revue, pour le plus grand malheur de la célèbre saga de JK Rowling.