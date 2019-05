Une édition du Trivial Pursuit entièrement consacrée à Shakespeare

‘A flourish of trumpets.’ Our exclusive Trivial Pursuit Shakespeare Edition is here, in association with @winningmoves_uk. Available online NOW and in our stores from tomorrow. #trivialpursuit #ShakespeareTrivialPursuit https://t.co/BajmU1cpWO pic.twitter.com/646Bkkzsb5 — Shakespeare B Trust (@ShakespeareBT) 5 avril 2019



Pour rappel, un Trivial Pursuit est un jeu de société où le joueur progresse grâce à sa capacité à répondre à des questions de culture générale et, parfois, selon les éditions, dans un domaine plus précis. En l'occurrence, la nouvelle autour de Shakespeare est plus que ciblée...Date de la mort de l'auteur, le nom de tel ou tel personnage dans une œuvre précise, qui prononce la fameuse réplique « Être ou ne pas être, telle est la question » ? Vos souvenirs d'étudiant ou de spécialiste vont être mis à contribution concernant le dramaturge le plus connu de la langue anglaise — si ce n'est du monde.Selon ITV, une chaîne britannique, le jeu est dès à présent disponible en ligne et dans les magasins du Shakespeare Birthplace Trust. Les recettes amassées grâce à cette édition serviront à financer les cinq maisons et programmes de la famille Shakespeare, actuellement gérés par la Fondation et basés à Stratford-upon-Avon.Pour les plus sceptiques, le spécialiste de Shakespeare Nick Walton assure que les questions seront certes difficiles pour ceux qui ne connaissent que peu d'éléments sur l'auteur et son œuvre, mais qu'elles ne seront pas « trop obtuses » non plus.Anjna Chouhan, autre spécialiste de Shakespeare et collaborateur du jeu, a affirmé que « la plupart des gens sauront quelque chose sur Shakespeare, que ce soit ses œuvres, sa vie ou son histoire. Mais les connaissances de chacun sont si différentes, raison pour laquelle écrire 600 questions pour un large public était assez difficile et [...] sera très gratifiant pour les joueurs. »Comme l'indique Chouhan, 600 questions seront réparties sur 100 cartes. Le jeu est muni d'un dé et d'un porte-cale. Les joueurs seront interrogés dans six catégories autour de la vie et l’œuvre de Shakespeare. Il est possible de s'offrir le jeu pour 13 £ (environ 15 €) sur le site Web du Trust via Mentalfloss