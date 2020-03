Une émission spéciale consacrée à J. M. G. Le Clézio pour La Grande Librairie

L'émission de ce mercredi 11 mars sera scindée en deux parties : dans la première, J. M. G. Le Clézio reviendra sur sa carrière et son œuvre, en s'attardant plus longuement sur son dernier livre, Chanson bretonne suivi de L'enfant et la guerre (Gallimard).La seconde partie de l'émission verra Guillaume Gallienne et la poétesse et romancière mauricienne Ananda Devi le rejoindre. Le premier présentera L’autre moitié du songe m’appartient (Gallimard), un recueil de poèmes d'Alicia Gallienne, sa cousine morte à l'âge de vingt ans, et la seconde son recueil Danser sur tes braises et Six décennies (Éditions Bruno Doucey).Enfin, François Busnel accueillera Renaud Capuçon pour Mouvement perpétuel (Flammarion).