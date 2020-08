Une enquête vise Christophe Girard pour “viol par personne ayant autorité”

Photographie : Christophe Girard, à gauche, aux côtés de Sempé et Kad Merad (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le 24 juillet dernier, Christophe Girard, alors adjoint à la maire de Paris, chargé de la culture, remettait sa démission après des accusations portant sur ses liens avec l'écrivain Gabriel Matzneff, visé par une enquête pour viol sur mineur. C'est désormais Christophe Girard lui-même qui fait l'objet d'une enquête préliminaire, a annoncé le parquet de Paris, pour « viol par personne ayant autorité », auprès de l'AFP.Cette procédure fait suite à la publication par le New York Times du témoignage d'Aniss Hmaïd, aujourd'hui âgé de 46 ans. Il accuse Christophe Girard d'abus sexuels et d'« une vingtaine » de rapports sexuels contraints, à partir de ses 16 ans et dans les années qui ont suivi, jusqu'à ses 25 ans.Hmaïd aurait rencontré Christophe Girard en 1989, en Tunisie, avant de travailler pour lui, notamment comme domestique, puis pour la maison Yves Saint Laurent, comme manutentionnaire et agent de liaison. « Je peux dire que j’étais consentant », expliquait la victime présumée au New York Times . « Mais globalement j’étais pris dans un engrenage un peu bizarre. Mes parents qui m’encourageaient à le voir. Moi qui espérais quelque chose, du boulot, quelque chose comme ça derrière. »La brigade de protection des mineurs de la direction régionale de la police judiciaire a été chargée de l'enquête, qui doit déterminer si « les faits énoncés sont susceptibles de caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l’action publique est acquise ».L'avocate de Christophe Girard, Me Delphine Meillet, assurait que « [l]es faits dénoncés étant prescrits, la parole de l’accusateur, contre la parole de l’accusé, est laissée à l’appréciation du tribunal de l’opinion, où trop souvent une présomption de culpabilité en matière d’infractions sexuelles a pris le pas sur la présomption d’innocence ».Christophe Girard, de son côté, dénonçait une « calomnie » de la part de quelqu'un qu'il considérait comme « un des enfants de la famille ». Selon lui, le témoignage d'Aniss Hmaïd aurait pour objectif l'obtention d'un contrat d'édition, pour un livre dans la foulée du Consentement, de Vanessa Springora (Grasset), qui y dénonçait l'emprise de l'écrivain Gabriel Matzneff.