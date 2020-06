Une enveloppe d'aide de 6,8 millions $ pour la filière livre au Québec

photo : illustration, librairie Le port de tête, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Maillons essentiels de la culture québécoise, nos livres et nos bibliothèques enrichissent aussi notre vie. Ils contribuent à forger notre imaginaire collectif et à nous rendre fiers », assure la ministre, Nathalie Roy.Un appui significatif, « important », et qui émanera de la SODEC, Société de développement des entreprises culturelles. Ses aides sont passées de 7,3 millions $ en 2019 à 14,1 millions $ en 2020. Cette nouvelle enveloppe de 6,8 millions $ « permettra notamment de bonifier les programmes d’aide à l’édition et aux librairies, en plus de soutenir le développement de nouveaux projets ».Dans le premier plan de soutien présenté, le budget de 400 millions $ devait se lire avec, à l’esprit, le fait qu’il comptait de fait 250 millions $ de fonds véritables Le soutien abondé par la SODEC servira aux entreprises, qui « pourront également bénéficier de deux nouveaux programmes multisectoriels ».Pour autant, les auteurs avaient sourcillé en découvrant le premier plan d’aide : selon l’UNEQ, les auteurs étaient oubliés dans ce contexte . « L’urgence pour plusieurs de nos membres n’est pas de déposer une demande de bourse pour un nouveau projet de création, dont les résultats seront connus quelque part à l’automne et demeurent imprévisibles, car rappelons que le dépôt d’une demande ne garantit en rien l’obtention d’une aide. L’urgence, c’est de savoir comment ils vont passer au travers de l’été », déplorait Suzanne Aubry, la présidente.Là encore, il semble que les auteurs ne soient pas directement concernés par les 6,8 millions avancés. « Il est primordial pour notre gouvernement d’appuyer, par notre plan de relance, les écrivains et les entreprises de la chaîne du livre et de l’édition dans la reprise de leurs activités, et de leur offrir les moyens et les outils nécessaires à leur redéploiement », indique cependant Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.En revanche, elle confirme que l’enveloppe du programme de bourses aux artistes et aux écrivains professionnels du Conseil des arts et des lettres du Québec a été bonifiée de 4 M$ afin de soutenir davantage de projets.À suivre.