Une erreur d'écriture, de Jane Goyrand : du témoignage au roman

Après deux garçons d’une première union, Justine donne naissance à une adorable petite fille, Laura. Si Justine remarque quelques petits retards au cours des premières années de sa fille, elle est loin d’imaginer que son enfant puisse être porteuse d’une anomalie génétique rarissime qui bouleversera leurs existences. Laura est privée de parole, enfermée dans un mal-être, physique et mental, qui s’exprime à travers des crises intempestives d’auto et d’hétéro agressivité.Chaque jour est une nouvelle bataille. Avec beaucoup de courage, de pugnacité, et de patience, Justine surmonte les épreuves de la gestion du quotidien, des aberrations médicales et des prises en charge inadaptées de sa fille. Déterminée, débordant d’un amour maternel inconditionnel, elle va braver tous les défis pour lui offrir une vie de famille puis une maison répondant à ses besoins.Sur ce même chemin semé d’embuches, les sourires charmants, les yeux rieurs de Laura, les joies éphémères, mais précieuses d’une famille unie et les belles rencontres mettent du baume au cœur de la maman fatiguée, mais toujours combative.Ce roman, fortement inspiré de l’histoire personnelle de l’auteure, est un témoignage poignant sur l’amour maternel plus fort que tout. Même si le propos est dramatique, le récit sans pathos, fluide, sincère et authentique transmet de l’espoir et une énergie salutaire. C’est aussi, en filigrane, un bel hommage aux aidants si dévoués et généreux.Jane Goyrand est médecin. Une erreur d’écriture est son premier roman, il sortira le 20 octobre. Le texte déjà paru sous la forme d’un témoignage a reçu le grand prix du manuscrit 2019 ActuaLitté est coorganisateur de la Journée du manuscrit francophone aux côtés des Éditions du net.