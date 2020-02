Une ex-libraire de Planet'R envisage de créer sa propre librairie

Mathilde Degroult

Libraire chez Planet’R pendant plus de trois ans dans le secteur de la littérature jeunesse, Mathilde Degroult vient de lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour créer sa propre librairie.



Cette initiative étant notamment motivée par le fait que la fermeture de Planet'R a eu pour conséquence d’aboutir à la disparition totale des librairies indépendantes dans la ville, comme elle l’indique dans la description de son projet : « Saint-Lô, 19 000 habitants et plus de librairies indépendantes : réparons cet impair. »



Avec sa librairie, nommée Les Racontars en référence à l’un de ses auteurs fétiches Jorn Riel, Mathilde Degroult entend ainsi remédier à cette situation, tout en réaffirmant son attachement au commerce de proximité, qui constitue à ses yeux de véritables lieux de vie.



« Je souhaite créer cette librairie indépendante, car je suis convaincue que l’avenir réside dans les lieux de proximité, dans les commerces où l’on échange, se sourit, polémique et se rencontre. Outre le fait d’apporter des conseils avisés, je souhaite créer un endroit convivial avec des animations régulières », écrit-elle.



La libraire s’engage ainsi à créer des partenariats avec les écoles du quartier, les associations, les bibliothèques et autres acteurs afin de s’inscrire et de participer à l’activité culturelle de Saint-Lô.



“Faire de cette librairie un lieu vivant”

Mathilde Degroult se donne l’objectif d’ouvrir sa librairie indépendante de type généraliste en septembre 2020. Comme l’indique actu.fr, elle aurait potentiellement trouvé un local de 100 m2 en plein centre-ville, rue des Maréchaux.



Outre le fait d’avoir réuni ses propres économies, elle précise avoir obtenu le soutien d’une Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), ainsi que l’aide d’une banque. Afin de s’assurer de pouvoir mener à bien son projet, elle a donc pris l’initiative de faire également appel à la générosité des Saint-Lois.



« Alors à vous tous, voisins, famille, amis, inconnus, passionnés du livre ou concernés par la place du livre dans nos vies et notre ville… Je vous propose de participer financièrement à cette aventure et d’y prendre part en avant-première pour faire de cette librairie un lieu vivant. »



La campagne est divisée en 4 paliers, allant de 10.000 € jusqu’à 25.000 €, correspondant chacun aux différentes étapes nécessaires à l’ouverture d’une librairie. À savoir : l’acquisition d’un local et la création de la société, se pourvoir en équipement et matériel informatique, financer des travaux d’aménagement et le mobilier puis, dernière étape, pouvoir constituer un fonds de livres.

« Si le premier palier n’est pas atteint, vous serez remboursés de votre contribution... Mais le pari est énorme, car sans — au minimum — avoir la totalité du premier palier, la création de la librairie est fortement compromise. J’ai conscience de l’énormité de la somme que je demande, mais c’est pourtant ce dont la libraire a besoin pour prendre son envol », signale Mathilde Degroult.À ce jour, l’objectif de ce premier palier est quasiment atteint, la collecte s’élevant à 9655 €. Il reste encore 39 jours pour y participer à cette adresse