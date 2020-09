Une ex-salariée d'Amazon accusée de fraude fiscale et délit d'initié

illustration : mohamed_hassan CC 0

Laksha Bohra, cadre supérieure du service fiscal d’Amazon aurait donc divulgué des informatiques confidentielles sur les performances financières de l’entreprise. Son mari, Viky Bohra, ainsi que son père, auront su faire fructifier les éléments, à travers 11 comptes bancaires distincts que possédait la famille.Les avocats de l’accusée n’ont pour l’heure pas donné suite, et Amazon reste muet.En revanche, la SEC ne tarit pas : les opérations se sont déroulées avant les différentes annonces de gros bénéfices enregistrés par la firme de Jeff Bezos. « Nous affirmons que les Bohra ont utilisé, à plusieurs reprises et systématiquement, des informations confidentielles d’Amazon, pour leur propre profit », indique la directrice du bureau de la SEC, Erin Schneider, depuis San Francisco.« Les employés accédant à des informations confidentielles de sociétés, susceptibles de faire évoluer le marché ne peuvent pas en faire usage pour s’enrichir eux-mêmes, pas plus que leurs amis ni leur famille. »De fait, à travers les éléments communiqués par l’ex-salariée, son époux et son père ont pu profiter de la situation pour acheter des titres Amazon, avant de les revendre avec un bénéfice significatif.Cette infraction aux dispositions en vigueur contre la fraude fiscale, si elle est avérée, impliquera le remboursement de 1,428 million $, ainsi que 118.406 $ d’intérêts, et des pénalités qui se chiffrent à 1,106 million $, note le communiqué de la SEC.