Une fédération familiale conservatrice au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'arrêté du 23 avril 2019, signé par Franck Riester, annonce l'arrivée de la fédération Familles de France au sein du CSPLA, au titre de « représentant des consommateurs et des utilisateurs », aux côtés de l'Union nationale des associations familiales (UNAF), Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) ou encore l'Association des Bibliothécaires de France (ABF).Comme d'autres représentants, l'association désignera un titulaire et un suppléant pour siéger au CSPLA. Familles de France, fédération d'associations reconnue d'utilité publique créée en 1947, membre de l'UNAF, œuvre dans différents domaines, notamment la santé, l'environnement, l'éducation ou encore la défense des consommateurs.Récemment, la fédération s'est fait connaitre pour ses prises de position contre les jeux vidéo, dénonçant les addictions qu'ils créeraient, et contre le mariage homosexuel — des appels à manifester contre avaient été diffusés par la fédération.Difficile de cerner le positionnement de la fédération en matière de droit d'auteur et de propriété intellectuelle : sur le site de Familles de France, une fiche consacrée au droit d'auteur et au téléchargement illégal, remontant à 2015 , rappelle simplement la loi en matière de téléchargement direct, de visionnage en streaming ou de partage en « peer to peer ».Pour rappel les organismes représentés au sein du CSPLA sont accessibles à cette adresse . Le Conseil est présidé par Olivier Japiot depuis décembre 2018.