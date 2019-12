Une femme de rêve : Dominique Sylvain dans un nouveau polar

« Le tireur vise sa cible avec son pistolet semi-automatique MAC modèle 1950.À 14 heures 22 minutes et 15 secondes, son doigt appuie sur la détente, et le temps se dilate.La barrette fait basculer la gâchette qui comprime son ressort. Le chien libéré pivote vers l’avant, poussé par la bielle sous l’action du ressort de percussion. Il frappe le talon du percuteur, qui à son tour comprime le ressort, fait saillie dans la cuvette de tir et percute l’amorce. Le bloc culasse abaisse la tête du séparateur qui comprime à son tour le ressort. Le talon du séparateur touche la barrette qui perd contact avec le talon de la gâchette. L’échappement se produit.La balle, qui pèse huit grammes, est propulsée vers la cible à une vitesse de trois cent soixante mètres par seconde. L’énergie cinétique déployée à la bouche du canon est de cinq cents joules.Le projectile 9 mm traverse la boîte crânienne d’une femme et va se ficher dans la carrosserie d’une voiture. La victime a quarante-deux ans, elle est commandant de police. Son gilet pare-balles ne lui a servi à rien.L’homme qui a assisté à cette scène ne vit pas dans le même espace-temps que cette balle. Son temps n’est pas amorti. Et son présent prend immédiatement les couleurs d’un cauchemar. Il a vu la femme s’effondrer et le léger nuage rouge jaillir de sa tête.Il tombe à genoux. Contrairement à sa partenaire, aucune balle n’a traversé son corps. »[à paraître 16/01/20] Dominique Sylvain – Une femme de rêve — Viviane Hamy — 9791097417512 – 19 €