Une formation au métier de bibliothécaire en prison

Les bibliothèques de prison sont tenues par des personnes détenues, qui sont nommées « auxi-bibliothécaires ». Il arrive que ces personnes expriment le souhait de suivre une formation au métier de bibliothécaire.





photo d'illustration - Ulisse Albiati, CC BY SA 2.0





En 2011, une femme détenue à Rennes a pu être accompagnée dans ce projet, et construire un dossier de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour la formation d’auxiliaire de bibliothèque dispensée par l’Association des Bibliothécaires de France (ABF).



Depuis le début 2018, deux femmes détenues au centre pénitentiaire des femmes de Rennes ont entamé la même démarche VAE, et deux hommes incarcérés en Bretagne en ont exprimé la demande.



Cette démarche est réalisable grâce à l’ABF et ses centres de formation en région, et grâce aux bibliothécaires partenaires des prisons, qui accompagnent les projets de formation des personnes détenues.



Le titre d’auxiliaire de bibliothèque de niveau V est homologué par la Commission nationale de la certification professionnelle par arrêté publié au JO du 18 décembre 2016 pour une durée de 4 ans.



Dans les différentes régions, cette formation est réalisée en collaboration étroite entre le groupe régional ABF, les collectivités territoriales ou le Centre national de la fonction publique territoriale, les associations et agences de coopération, les universités et les Directions régionales des affaires culturelles.





Ces projets de formation en VAE en détention sont très valorisants pour les personnes concernées : au-delà des perspectives de réinsertion professionnelle, ils donnent l’occasion à ces « auxi-bibliothécaires » de valoriser, au sens plein du terme, cette expérience particulière durant leur incarcération. (Plus d'informations)



On peut également retrouver la bande-annonce de Entre les barreaux les mots, film documentaire de Pauline Pelsy-Johann, produit par BAIACEDEZ films productions, consacré à Lire c’est vivre, et qui est sorti en salle le 30 mai 2018.