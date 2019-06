Une fresque en hommage à Stan Lee fait son apparition à Paris

Depuis la mort de Stan Lee, le 12 novembre 2018, les fans des comics Marvel multiplient les hommages. Dans la rue Henri Noguères, située dans le XIXe arrondissement de Paris, c'est une fresque de plusieurs mètres qui rend hommage aux personnages créés et co-créés par le génial éditeur et auteur de la Maison des Idées.



via via Reddit

Captain America, Hulk, Spider-Man et Iron-Man sont les quatre super-héros qui entourent le visage souriant de Stan Lee, un repaire bien connu des artistes – et en l'occurence de Citra, du collectif ARM , qui l'a signée. Et comme une sorte d'épitaphe, on peut lire : « Excelsior ! You were the best hero ! » (Excelsior ! Tu étais le meilleur des héros !).Outre les Avengers, Stan Lee est également connu pour avoir créé le groupe des X-Men et ses apparitions dans différents films adaptés de l’univers Marvel.Stan Lee est bien sûr à l'origine de la création de plusieurs des personnages aujourd'hui devenus des vedettes du divertissement de masse. « Franchement, nous avons l'impression que tous les films que nous avons réalisés sont un hommage à son travail et nous essayons toujours de faire de notre mieux et de bien faire pour lui et tous ses co-créateurs », a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios, lors de la première du film Captain Marvel, à Londres.De même, de son côté, Joe Russo, le coréalisateur du film Avengers Endgame, est revenu sur l'émotion que lui a procuré le dernier caméo de Stan Lee dans son long-métrage : « C'était son dernier caméo qu'il s'était engagé à filmer. Je le répète, j'ai grandi comme un fanatique de Marvel, et j'ai regardé Spider-Man dans un dessin animé quand j'étais enfant, dans lequel on entendait sa voix. »« Je pense que tout ce qui vous touche en tant qu'enfant vous touche vraiment en tant qu'adulte, et reste avec vous », ajoute le réalisateur. « Quand il arrivait sur le plateau et qu'on entendait sa voix, c'était un peu comme si [...] on redevenait un enfant. »Même sans Stan Lee, l'aventure des super-héros Marvel continue au cinéma. Les fans de l'homme-araignée pourront retrouver Peter Parker dans Spider-Man : Far From Home, le 2 juillet 2019. Ce film fera suite aux événements qui se sont déroulés dans Avengers : Endgame.via ComicBook