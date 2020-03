Une grande enquête sur les correcteurs et leurs conditions d’exercice

(photo d'illustration, Quinn Dombrowski, CC BY-SA 2.0)

« Isolés, souvent invisibles, les correcteurs n’ont jamais été précisément recensés en France », souligne l'ACLF, qui signale que seule l’agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d’Azur a mené, en 2014, une enquête de ce type à l’échelle régionale « Ce manque s’explique en partie par la difficulté à appréhender cette profession : salariés à domicile pour l’édition, les correcteurs sont comptés deux fois lorsqu’il leur arrive de travailler pour deux maisons différentes ; pigistes pour la presse, ils sont assimilés à des journalistes ; indépendants, ils se fondent dans le lot des “professionnels de l’écrit” (avec les rédacteurs, biographes, formateurs en orthographe, etc.)… quand ils ne sont pas, comme cela arrive encore parfois, payés en droits d’auteur et donc assimilés à cette autre catégorie des travailleurs du texte », souligne la profession.Des situations différentes qui n'ont pas manqué d'alimenter les prud'hommes en dossiers à traiter, par ailleurs, quand des maisons d'édition abusent un peu trop d'un statut précaire...L’association entend mieux connaître et faire connaître la profession en identifiant « les professionnels, leur profil, leurs compétences et leurs besoins, mieux cerner les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité, et ainsi contribuer à la structuration de la profession et au renforcement des liens avec les autres acteurs de la chaîne de l’écrit ».Accessible depuis le 2 mars, le questionnaire de l'ACLF pourra être rempli uniquement en ligne , jusqu'en juin 2020, avant une restitution à l'automne 2020. Il est destiné à tous les correcteurs, quel que soit leur statut, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, et aborde la formation et le parcours, l’activité, le statut, les pratiques collectives, les besoins et les attentes.