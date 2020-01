Une hausse du chiffre d'affaires pour les librairies françaises, en 2019

La librairie L'impromptu, à Paris (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Source : Observatoire de la librairie

Le bilan de l'année 2019 est plutôt favorable pour les librairies françaises, si l'on se base sur les estimations et statistiques de l'Observatoire de la librairie, un outil qui réunit les données de 250 librairies de France et de Belgique de toutes tailles, généralistes ou spécialisées. En 2018, la croissance était au rendez-vous également, mais de 0,7 % seulement, après une année électorale, en 2017, généralement mauvaise pour les librairies.Hors livres scolaires, la hausse du chiffre d’affaires des librairies est de 2,3 % au global (2,6 % au comptant et 0,8 % en ventes à terme), ce qui signale l'importance du secteur scolaire, particulièrement à l'occasion d'une année de réforme comme le fut 2019.« L’impact du renouvellement des manuels de lycée dans les établissements du secondaire est fort : les ventes de manuels pour les lycéens enregistrent en effet une progression de + 671,9 %, tandis que les ventes de livres scolaires pour l’école élémentaire et le collège sont en baisse », note le Syndicat de la Librairie française (SLF). Qui ne se prive pas d'égratigner la gratuité des manuels scolaires mise en place dans certaines régions.« 70 % des librairies vendant du livre scolaire profitent d’une évolution favorable ; d’autres peuvent connaître de très fortes baisses très dommageables pour leur activité », souligne ainsi le syndicat. Il ajoute que « 50 % des ventes de manuels de lycée sont réalisées par 15 % des librairies ».Le mois de décembre 2019 seul a été assez mauvais pour les librairies, ce qui s'expliquerait notamment par les mouvements sociaux : le recul du chiffre d'affaires en décembre est de 1,3 %. Sur l'ensemble du mois, seule la semaine du mardi 17 décembre au mardi 24 décembre a été bénéfique pour le chiffre d'affaires, avec une croissance de 1,8 %.« L’activité du mois de décembre représente plus de 15 % de l’activité de l’année (15,7 % en 2019 ; 16,9 % en 2018) » pour une librairie, rappelle le SLF. « Celle de la semaine avant Noël en représente la moitié (8 % en 2019 ; 7,2 % en 2018). »