“Une heure avec”, les rencontres littéraires de l’Institut du Monde Arabe

Les rencontres littéraires de l'Institut du Monde Arabe (IMA) reprennent du service en cette rentrée 2018 avec deux premiers rendez-vous programmés. Librement accessibles dans la limite des places disponibles, ces rencontres font partie de la mission centrale de l'IMA, faire connaître et participer au développement des cultures arabes, dans un dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe.

Le nouveau rendez-vous hebdomadaire à l'Institut du monde arabe pour faire connaître, découvrir et entendre les auteurs arabophones et francophones, émergents et confirmés, venant ou parlant du monde arabe.

Littérature, poésie, bande dessinée... autour de leur actualité ou d’une œuvre moins récente, c’est leur univers que l’IMA souhaite mettre en lumière chaque semaine, toute l’année.

« Une heure avec... »/Les rencontres littéraires de l'IMA, c'est une heure avec un auteur, en dialogue avec un modérateur, journaliste ou critique littéraire (Philippe Lefait, Paula Jacques, Leïla Kaddour, Bernard Magnier, Francesca Isidori, Sylvie Tanette...), et les lectures d’un comédien(ne).

Le principe de la programmation étant de saisir l’opportunité du passage à Paris d’auteurs que l‘on a rarement l’occasion d’entendre dans l’Hexagone, pour leur proposer un lieu et un public où présenter leur actualité littéraire.

Les prochains rendez-vous :

samedi 22 septembre 2018 : Hommage à Mahmoud Darwich avec Elias Sanbar animé par Oriane Jeancourt, lectures par la comédienne Dominique Blanc de la Comédie Française et Raymond Hosny



samedi 29 septembre 2018 : Feurat Alani, pour son roman graphique Le Parfum d’Irak (à paraître le 3 octobre 2018 - coédition Arte Editions/Nova Editions) animé par Bernard Magnier, lectures par le rappeur Disiz. La séance sera rythmée par la projection de planches du roman graphique.



À l’issue du rendez-vous, les livres seront proposés à la vente par la librairie de l’IMA et une séance de dédicace sera organisée.

Chaque semaine à 16h30 à la bibliothèque (Entrée par le niveau 1)

