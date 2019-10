"Une Histoire et… Oli", sur France Inter, de l'audio aux livres

Un canard demande à une jeune fille d'aider un petit garçon battu à échapper à la cruauté, aux insultes et à la maltraitance de son père. Alors que ce dernier est à la piscine avec son fils, l'équipée sauvage décide d'intervenir, soutenue par tous les copains volatiles du coin. Et même une petite poule qui vole sur le dos en criant « Youpi !

Le Père Noël est inquiet : il a beau scruter le ciel chaque matin, la neige se fait attendre. Pourtant c’est déjà l’hiver et bientôt Noël ! C’est à cause du réchauffement climatique… Il convoque ses rennes, Comète, Cupidon, Danseur, Éclair, Fringant, Furie et Tonnerre : l’heure est grave. Comment faire pour aller distribuer les cadeaux ? Et si le voyage du Père Noël était écologique ?

Un père emmène son fils enterrer l’un de ses poissons rouges, Nadine, qui vient de mourir. Mais dans Paris, la tâche ne se révèle pas si commode. Père et fils doivent ruser pour trouver une dernière demeure calme, agréable et même aquatique au petit poisson… Et que va devenir Robert, l’autre poisson, l’ami de Nadine ?

Ce matin est le pire matin de tous les temps pour Max : pour la première fois de sa vie, il doit aller à l’école. Et en plus, il doit y aller tout seul ! Max est très inquiet, il est sûr que dans la cour de récré il n’y aura que des tireurs de cheveux, des voleurs de jouets, de coupeurs de tête et des arracheurs de zizi. Heureusement, sur son chemin, le petit garçon va tomber sur un lutin malin qui lui propose de le rendre invisible. Max aurait préféré être transformé en dragon à six têtes, mais bon, être invisible, c’est déjà pas si mal !

Mise en ligne en début d’été dernier, « Une histoire et... Oli » est une série de podcasts où sont racontés des contes à destination des 5-7 ans. Une création pensée par France Inter et à laquelle ont participé plusieurs auteurs tels que Leïa Slimani, Claude Ponti, Katherine Pancol ou encore Zep.Après un certain succès auprès de ses auditeurs, avec près de 2 millions de téléchargements, le podcast a fait l’objet d’une adaptation en version imprimée.Quatre titres, copubliés par Michel Lafon et Radio France Éditions, sont désormais disponibles :Olga, le canard, et le petit garçon battu, écrit par Geneviève Brisac, et illustré par Laetitia Le SauxLes bonnes résolutions du père Noël, écrit par François Morel et illustré par Lili la BaleineNadine et Robert les poissons rouges, écrit par Delphine de Vigan et illustré par SessInvisible Max, par ZEP