Une Journée des Bibliothèques, le 9 avril 2018, et une consultation

La remise du rapport d'Erik Orsenna et de Noël Corbin sur la modernisation des bibliothèques n'était qu'une première étape : le 9 avril prochain, le gouvernement organise une « Journée des Bibliothèques », à Paris, au Centre Pompidou, autour du thème « Ouvrir plus, ouvrir mieux ». Et, entre-temps, une plateforme participative, pour faire entendre sa voix, est ouverte.





Deuxième étape au Centre Pompidou pour la grande transformation des bibliothèques : après un premier rendez-vous le 21 septembre 2017, le gouvernement invite les professionnels à une Journée des Bibliothèques le 9 avril prochain.



Au programme, une session sur « L’extension des horaires d’ouverture », animée par Noël Corbin, inspecteur général des affaires culturelles et coauteur du rapport, « Les nouvelles missions des bibliothèques », session animée par Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine, et enfin « L’évolution des métiers » avec Marine Bedel, directrice de la bibliothèque Les Champs libres de Rennes Métropole.

Pour animer et insuffler un peu d'actualité dans des rencontres dont les intitulés, il faut bien l'avouer, infusent un sentiment de déjà-vu, le gouvernement a mis en place une plateforme participative pour permettre aux professionnels de s'exprimer sur différents sujets.

Pour le moment, seuls trois axes sont proposés : « Ouvrir plus les bibliothèques », « Ouvrir mieux les bibliothèques : quelles nouvelles missions ? » et « Comment transformer les bibliothèques ? ». « La totalité des contributions seront intégrées (sic) dans une synthèse cartographique. Les 5 propositions initiales les plus débattues et les 5 propositions les plus soutenues seront présentées lors de la journée du 9 avril », assure la plateforme.

La plateforme permet (uniquement sur inscription) de voter sur les propositions du ministère de la Culture et des autres utilisateurs, de poster des arguments pour et contre ou encore de formuler soi-même des propositions.

La plateforme de consultation est à retrouver à cette adresse.