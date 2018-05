Une journée pour créer sa maison d'édition ou ouvrir sa librairie

Le 28 mai prochain aura lieu une journée interprofessionnelle intitulée : « Lancez-vous ! Édition, librairie, comment monter son projet ? ». Cet évènement est porté par les étudiant.e.s du master Livres et Médiations de l’université de Poitiers dans le cadre de leur cursus.









Cette année le thème choisi est la création de structures : librairie ou maison d’édition, abordé sous un angle méthodologique. « Notre but est de proposer une boîte à outils et un lieu de rencontres et d’échanges avec des professionnel.les du monde du livre et des accompagnateurs et accompagnatrices de projets », indiquent les organisateurs.

Et de poursuivre : « En effet, que vous désiriez porter un projet dans le domaine du livre, que vous soyez étudiant.e.s, professionnel.le.s du livre, en reconversion professionnelle ou tout simplement curieux.se, cette journée est ouverte à tous et toutes. »