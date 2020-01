Une levée de fonds de 8,5 millions € pour Unique Heritage Media

Emmanuel Mounier (Unique Heritage Media) - Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« L'objectif principal de cette levée de fonds est de contribuer au projet de croissance d'Unique Heritage Media (UHM) dans l'édition, les médias et les nouvelles technologies à destination de la jeunesse et de leurs familles, elle a permis en particulier de financer l'acquisition de Disney Hachette Presse », annonce le communiqué du groupe.En octobre dernier, UHM avait en effet fait l'acquisition de Disney Hachette Presse , qui publie notamment Le Journal de Mickey et Picsou Magazine, auprès de Disney et de Lagardère, les deux actionnaires historiques. Cet éditeur de presse s'appelle désormais Unique Heritage Entertainment, intégré au groupe dirigé par Emmanuel Mounier.« Je me réjouis d'accueillir Tikehau Capital à l'occasion de ce nouveau tour de financement, au côté des fonds Entrepreneur Venture et 123 Investment Managers qui nous accompagnent avec fidélité depuis 2015 et 2018. Fort de nos partenaires financiers, je souhaite désormais faire d'Unique Heritage Media une entreprise reconnue de l'edutainment français, mais également continuer à développer un acteur majeur du secteur européen de l'éducation et des médias jeunesse, créatif et innovant », déclare Emmanuel Mounier, président d'Unique Heritage Media.« Nous sommes heureux, à travers ce financement, d'accompagner dans son développement une PME identifiée pour son excellence opérationnelle et stratégique et de donner à l'équipe de direction de Unique Heritage Media les moyens de devenir un leader français de l'edutainment », ajoute Nathalie Bleunven, responsable des activités de corporate lending de Tikehau Capital.UHM vise un chiffre d'affaires de 60 millions € en 2020, pour une croissance rentable « au meilleur standard du marché » à l'horizon 2023. Le groupe faisait état, pour 2018, d'un chiffre d'affaires de 30 millions €, grâce à la diversification des activités (abonnements, retail, agence et régie publicitaire intégrée).