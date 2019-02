Une libraire d'Épinal attaque Amazon pour concurrence déloyale

Des casiers Amazon (photo d'illustration, Chris Paton, CC BY-NC-SA 2.0)

Par un courrier du 15 février envoyé à la société Amazon et à la SNCF, la librairie Le Quai des Mots évoque plusieurs points qu'elle estime litigieux après l'installation, en face de l'enseigne de casiers Amazon, qui permettent de retirer des produits commandés sur la plateforme du géant américain. Pour Isabelle Colin, la présence de ces casiers participe à une « concurrence déloyale » avec sa librairie.« La proximité géographique entre les établissements exploités accroît encore le phénomène », précise encore le courrier envoyé par la libraire, cité par L'Est Républicain . En décembre 2018, Isabelle Colin avait déjà dénoncé l'installation des casiers Amazon à quelques mètres de sa librairie : « Scandaleux ! Ce magnifique casier installé hier en face de notre librairie indépendante. On va y voir bientôt des gens venir chercher leurs livres (entre autres) », écrivait-elle sur Facebook La libraire, accompagnée par un cabinet d'avocats local, Synergie avocats, s'interroge aussi sur les conditions d'installation du casier et sa conformité avec les règles en matière d'architecture et de patrimoine. Selon elle, l'installation des casiers d'Amazon a été « réalisée au mépris total de la réglementation applicable ».« [Q]uand j‘ai ouvert la librairie BD L’Octopus, rue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny il y a bientôt deux ans, dans ce secteur de la gare classé par les monuments historiques, j’ai respecté les règles au niveau esthétique. Pourquoi y aurait-il deux poids deux mesures pour Amazon, qui impose sans autorisation cette box horrible sur une façade bois conçue par un cabinet d’architectes professionnels avec l’accord des Bâtiments de France ? », s'interroge Isabelle Colin.La commerçante d'Épinal assure qu'elle a reçu de nombreux messages de soutien après son « coup de gueule » de décembre 2018. « J’entends simplement plaider la cause des petites librairies qui, comme nous, font ce qu’elles peuvent pour résister et apporter un service de qualité et de conseil aux lecteurs. Et ce casier installé devant mon commerce sans autorisation n’a pas à être là », explique-t-elle.Le maire d'Épinal, Michel Heinrich, aurait demandé des explications à la SNCF, qui aurait de son côté monté un dossier pour justifier cette installation.