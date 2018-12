Une libraire en rogne contre ses voisins, les “affreux casiers” d'Amazon

No pasaran ! Alors que viennent de s’installer des casiers Amazon à la gare d’Épinal, la librairie Le coin des mots, située juste en face, pousse un sérieux coup de gueule. Surnommée Lucile, l’Amazon locker ne fait absolument pas son affaire, explique-t-elle.









« Scandaleux ! Ce magnifique casier installé hier en face de notre librairie indépendante. On va y voir bientôt des gens venir chercher leurs livres (entre autres) », déplore la libraire, Isabelle Colin, qui depuis mercredi cohabite donc avec l’imposant bloc jaune.Et pour ajouter à son agacement, c’est le comportement local qui la désole. « Aujourd’hui, nous étions invités par une association (très sympathique) à tenir une table de librairie sur le sujet traité. Sujet pointu, éditeurs “pointus”, bibliographie plus qu’appropriée – faite en collaboration avec l’asso. » Et plus de 300 personnes réunies.« Eh bien, devinez ? À la pause, j’avais devant moi plusieurs personnes qui prenaient en photo les livres, me disant que le choix était très pertinent, m’avouant (très naïvement) qu’ensuite, elles commanderaient sur internet.... Devinez chez qui ? CQFD. »Et de conclure : « Je n’ai jamais eu autant envie de changer de métier qu’en ce moment. »Le principe des casiers d’Amazon est de permettre un retrait des achats effectués sur le site du cybermarchand, avec une amplitude horaire extrêmement large. « Amazon, d’une manière ou d’une autre, fait mourir les centres-villes, parce qu’il n’y a pas que les libraires qui en souffrent », achève la libraire.via Vosges matin