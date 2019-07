Une libraire fédère la profession et collecte 60 000 $ en aide aux réfugiés

Marco Verch, CC BY 2.0



L’idée était simple, que tous les participants à l’opération versent entre 5 et 20 % de leurs ventes pour le Refugee Center for Education and Legal Services (RAICES).Initiée par une libraire du Wisconsin, A Room of One’s Own, le projet se voulait fédérateur et Gretchen Treu, gérante de la librairie, peut clairement se sentir satisfaite : les professionnels ont suivi, qu’ils soient libraires, petits éditeurs ou organisations littéraires.D’autant que certaines librairies ont annoncé qu’elles poursuivraient leur collecte durant le reste de la semaine, voire tout le mois de juillet.RAICES est considérée comme l’une des organisations les plus efficaces dans le domaine de l’aide juridique pour les populations immigrées détenues à la frontière américaine. « Ils s’emploient à défendre et représenter les migrants et les réfugiés par le biais du système juridique américain et ont mis en place un programme spécifiquement destiné à représenter les enfants non accompagnés qui franchissent la frontière », expliquait Gretchen Treu.L'organisation, à but non lucratif, est basée au Texas.