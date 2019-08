Une librairie de 18 000 mètres carrés ouvrira à Shanghai en 2021

Michael Gwyther-Jones — CC BY 2.0 Michael Gwyther-Jones — CC BY 2.0

La librairie sera implantée dans la zone centrale du centre commercial de Xujiahui avec la coopération du district de Xuhui et de Shanghai Century Publishing Co. Elle se trouvera à proximité de l’iconique Cathédrale Saint-Ignace de Shanghai, rouverte en décembre 2017 après deux ans de rénovation.Elle ouvrira ses portes le 23 avril 2021 pour célébrer la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur et le 460e anniversaire de Xu Guangqi, scientifique et fonctionnaire de la dynastie Ming (1368-1644) qui donna son nom au quartier de Xujiahui.Fang Shizhong explique que la librairie sera l’un des plus grands espaces de lecture de Shanghai, un projet qui s’inscrit dans une démarche de dynamisation de la ville.Shizhong a déclaré que l’établissement se nommerait « Lumière de Shanghai » (Light of Shanghai) pour concurencer les autres librairies de la ville.Parmi elles, il y a la librairie Duoyun Books qui se trouve au 52e étage de la tour de Shanghai, connue sous le nom de « Top of Shanghai », et la librairie Guangfulin dans le parc des reliques du district de Songjiang, aussi appelée « Root of Shanghai ».Via Shine News.