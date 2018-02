Une librairie ouvre, et ne vendra que des livres écrits par des femmes

Si vous rêviez d'une librairie féministe, la maison d'édition anglaise Penguin et l'enseigne Waterstones vont exaucer momentanément vos vœux. Pour marquer la Journée du 8 mars, une boutique éphémère proposant uniquement des livres écrits par des femmes ouvrira à Londres.









Penguin et Waterstones préparent ce pop-up store (magasin éphémère) à Londres, du 5 au 9 mars prochain, afin de souligner l'importance de la Journée internationale des femmes. Ce sera aussi une manière de célébrer la Loi de 1918 sur la représentation populaire (Representation of the People Act) qui reconnaît aux Anglaises le droit de vote.

Le magasin, intitulé « Like A Woman », sera composé d'ouvrages de plus de 200 écrivaines. L'objectif selon la maison d'édition Penguin ? « Célébrer l'obstination des femmes qui se sont battues pour le changement : celles qui se battent, se rebellent et crient #LikeAWoman. »

Penguin ainsi que la chaîne de librairies Waterstones surfent sur la vague du #metoo et du mouvement de libération de la parole qui a suivi les révélations de l'affaire Weinstein.

La boutique proposera de lire des auteures rangées dans différents rayons : « Les lectures féministes essentielles », « Inspirer les jeunes lecteurs », « Celles qui ont opéré des changements »...

Et les écrivaines en question ? Penguin et Waterstones ont annoncé Malorie Blackman, Jacqueline Wilson, Elena Favilli, Francesca Cavallo, Kate Atkinson, Elif Shafak, mais aussi Anne Frank ou encore Mary Wollstonecraft.



Des événements littéraires seront aussi organisés dans la boutique et le montant des recettes ira à l'organisation Solace Women's Aid qui aide les survivantes de violences domestiques à Londres. De même, les acheteurs pourront choisir de donner des livres à cette dernière.



Via The Guardian