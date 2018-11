Une librairie réservée aux autrices noires, asiatiques et issues des minorités

Pour beaucoup, Michelle Obama est restée une incarnation de la tolérance en politique : lors de ses apparitions publiques, elle a su défendre la nécessité d'une diversité en Amérique, et la force qu'elle pouvait apporter au pays. Elle invitait également chacun à construire son identité, sans avoir à craindre du regard des autres ou du contrôle de l'administration sur celle-ci.

Le magazine britannique gal-dem, qui défend et porte la voix des femmes et auteures issues des minorités ethniques du pays, promeut aussi une approche du genre « non binaire » : un individu ne se définit pas selon son sexe biologique, d'une part, mais revendique aussi une identité multiple, non limitée aux pôles que sont le masculin et le féminin.

« À notre connaissance, il n'y a jamais eu de librairie qui propose uniquement des livres écrits par des femmes et des individus non binaires de couleur, et qui les met en avant », indique Charlie Brinkhurst-Cuff, éditrice associée du magazine gal-dem, dans The Guardian. Cette librairie éphémère, The gal-dem x Becoming, sera ouverte pour une semaine, à Bloomsbury.

L'initiative s'inscrit dans le sillage de plusieurs librairies militantes, ouvertes au Royaume-Uni ou aux États-Unis, qui mettaient par exemple en avant des ouvrages signés par des auteurs noirs au moment des luttes pour les droits civiques. Outre-Atlantique, le FBI avait même placé sous surveillance des établissements, les estimant dangereux pour l'ordre public.



Des librairies comme celle de gal-dem sont régulièrement critiquées pour leur aspect communautaire, mais elles permettent aussi de mettre en avant, de manière « spectaculaire », des livres qui sont souvent passés sous silence. « Tout le monde mérite d'avoir accès à des livres reflétant votre expérience. Cela ne peut se produire de manière durable que si davantage de femmes de couleur et de personnes de couleur non binaires peuvent faire publier et défendre leurs œuvres », souligne Charlie Brinkhurst-Cuff.

Plusieurs études menées au Royaume-Uni ont prouvé que l'industrie de l'édition britannique était loin de refléter la diversité observée au sein de la population. La librairie sera ouverte à tous dès le 23 novembre, « pour découvrir des auteurs dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler ».