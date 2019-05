Une librairie spectaculaire, labyrinthe de livres et d'illusions

< >

En novembre 2017, c’est un incroyable tunnel de livres , réunissant 50.000 exemplaires sur 1000 mètres carrés que les architectes dévoilaient. La librairie Zhongshuge à Yangzhou devenait un laboratoire expérimental de premier ordre jouant sur les volumes et les arches.Cette fois, nouvelle donne dans une autre librairie : celle de Zhongshuge, située à Chongqing, est devenue un espace tout droit sorti d’un croisement entre l’imaginaire de MC Escher et le film Inception. Par un jeu de miroirs et d’escaliers — qui rappelle justement La maison aux escaliers de Escher.S’est alors élaboré tout un labyrinthe où se perdre, environné de livres : quand se déplacent les visiteurs, c’est une aventure surréaliste alimentée par cette illusion d’optique sans fin.La librairie Zhongshuge fut désignée comme l’une des plus belles au monde du fait de cet agencement intérieur et du travail autour du design. Chaque étagère offre une mise en perspective nouvelle, et offre une expérience fantasmatique tout bonnement spectaculaire.photos par My Modern Met