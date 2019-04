Une liste de lectures pour sensibiliser et lutter contre la pauvreté

(Wolfgang Lonien, CC BY-SA 2.0)

#SDGBookClub launched at #BCBF19!

Super proud moment for the UN, IPA and all co-organizers! Books for kids around the SDGs in all UN languages. 16 more months and 16 more SDGS to go! https://t.co/XCJXKv8IfL — Michiel Kolman, PhD (@michielams) 2 avril 2019

L'Agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies incite les pays à atteindre un certain nombre d'objectifs relatifs au développement durable : plusieurs organisations du monde du livre ont tenu à apporter leur pierre à l'édifice en recommandant plusieurs livres sur chacun des objectifs, dans les 6 langues officielles de l'ONU. Ce club de lecture un peu spécial réunit l'International Publishers Association, ou l'Union internationale des éditeurs (UIE), l'IBBY, association qui oeuvre pour la promotion de la littérature jeunesse, l'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) et la Foire du Livre de Bologne.Une liste de lecture sera dévoilée tous les mois, portant à chaque fois sur un objectif de développement durable. 17 listes seront donc proposées jusqu'en août 2020. Les sélections sont destinées aux enfants de 6 à 12 ans.La liste de lecture portant sur le premier objectif, l'éradication de la pauvreté, est la suivante :• Aina da’at, Mohanned Al Akoos• The Wonder Bag, Omaima Ezadeen• The Strange Wondrous House, Omama Allawati• Adventures of Sanmao, Zhang Leping• The Prince and the Pauper, Mark Twain• Ah, Xiangxue, Tie Ning• Serafina’s Promise, Ann E. Burg• The Last Stop on Market Street, Matt de la Peña• A Chair for My Mother, Vera B Williams• The Happy Prince, Oscar Wilde, illustré par Maisie Paradise Shearring• Jouer Aux Fantômes, Didier Levy, illustré par Sonja Bougaeva, éditions Sarbacane• L’usine, Yael Hassan, Syros Jeunesse• La Pauvreté et la Faim, Louise Spilsbury, illustré par Hanane Kai, Nathan• Ma Robe Couleur de Fruits, Myriam Gallot, illustré par Julia Wauters, Syros Jeunesse• The Tale of the Fisherman and the Fish, Alexander Pushkin• Vanka, Anton Chekhov• The Cat’s House, Samuil Marshak• A la Sombra de los Anacardos, Antón Fortes Torres, illustré par Simona Mulazzani• De Noche en la Calle, Ángela Lago• No Comas Renacuajos, Francisco Montaña Ibáñez• Un Punado de Semillas, Mónica Hughes, illustré par Luis Garay