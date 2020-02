Une manifestation contraint François Hollande à quitter une librairie précipitamment

François Hollande au salon du livre de Paris 2017 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Et tout à coup...





Ce livre, c’est surtout un devoir. Qu’y a-t-il de plus important pour un ancien Président que de transmettre aux jeunes générations ? « Leur République » est disponible aujourd’hui dans toutes les librairies @GlenatBD. Les droits d’auteur seront reversés à @BSF_Inter. pic.twitter.com/Ke2EIIrSCv — François Hollande (@fhollande) February 12, 2020

Prévue ce 19 février de 16 h 30 à 19 h, la rencontre avec le président de la République a tourné court. « Nous avions prévu un débat avec les enfants à l’étage de la librairie. L’ancien chef de l’État était là pour présenter son ouvrage — les enfants étaient avec lui, les parents attendaient en bas », nous raconte une libraire présente lors de cette dédicace.Évidemment, une pareille rencontre nécessite une communication : deux ans auparavant, François Hollande s’était arrêté à Folies d’Encre pour son livre paru chez Stock, Les leçons du pouvoir. Une séance qui s’était très bien déroulée, avec plus de trois heures d’échanges et de signatures. « Nous avions alors vendu près de 200 livres », indique la librairie.Mais il est vrai que ne régnait alors pas le climat de colère généralisée actuel. Et moins encore en plein mois de juillet.Cette fois encore, la librairie accueille beaucoup de monde — assez logiquement avec une pareille personnalité publique. « Alors que François Hollande était à l’étage, une femme s’est mise à chanter. Cela semblait assez décalé, étrange. Et surtout peu respectueux pour le président. »Au chant s’ajoute l’apparition d’un Gilet jaune, et les libraires comprennent que quelque chose ne tourne pas rond. « La manifestation s’est organisée rapidement, avec le service d’ordre qui a tenté de faire sortir cette femme qui chantait. Les manifestants ressortent alors les casseroles présidentielles, le 49-3 de Manuel Valls, etc. ».Le président ne se démonte tout d’abord pas, « alors que ça ressemblait presque à une prise d’otage ». La rencontre qui devait durer jusqu’à 19 h est finalement écourtée. « Nous l’avons chaleureusement accueilli ! Comme il se doit. Et à la fin il s’est fait exfiltrer », explique l’autrice de la vidéo.« C’était peut-être prévisible, oui : Montreuil est un territoire historiquement communiste, puis socialiste – très rouge, si l’on peut dire. Il y avait beaucoup de colère exprimée hier », poursuit la libraire. Aucune violence, rien d’abîmé dans la librairie, tout s’est finalement déroulé très proprement, même si l’on déplore un manque de tolérance.« C’est tout de même étonnant, dans une librairie, d’assister soudainement à une manifestation. Surtout que son intervention n’avait rien d’une campagne ni d’un meeting politique », conclut la libraire.Dans Leur République expliquée aux jeunes et moins jeunes, le président part d’une volonté louable : expliquer les rouages du système français, et permettre aux enfants de s’en faire une idée — afin de voter en toute connaissance de cause. Une manière de rendre intelligibles les institutions, plutôt pédagogique. « Est-ce orienté ? Je n’en sais rien », nous avoue la libraire.Conclusion : seule une trentaine de livres aura été vendue ce soir-là.