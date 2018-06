Une médiathèque de La Courneuve attaquée à la voiture-bélier

Dans la nuit du 26 au 27 juin, la médiathèque John Lennon de La Courneuve a été la cible d'un incendie criminel provoqué par une voiture, jetée dans la devanture de l'établissement. Les dégâts, importants, ont conduit à la fermeture de l'établissement. Un rassemblement citoyen sera organisé ce soir, jeudi 28 juin, devant la médiathèque. Tous les équipements du réseau seront fermés à cette occasion, en signe de solidarité.

Devant la médiathèque John Lennon, dans la nuit du 26 au 27 juin (© Plaine Commune)

La médiathèque John Lennon, située dans la Cité des 4000 de La Courneuve, a été la cible de cette attaque à la voiture-bélier vers 1h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'incendie provoqué par le véhicule a détruit 250 mètres carrés de locaux, ont précisé les services municipaux. Une enquête a bien sûr été ouverte.

Dans un message, le maire communiste de la ville, Gilles Poux, a dénoncé l'acte, commis par « des individus sans scrupule ». « Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte scandaleux et crapuleux. J’apporte toute ma solidarité aux personnels de Plaine Commune qui ont vu leur lieu de travail saccagé ainsi qu’aux usagers », indique l'élu.

« Dans ce quartier où nous conduisons depuis tant d’années un important travail pour favoriser une plus grande qualité de vie, le vivre-ensemble, et ce en lien avec le monde associatif, nous ne baisserons pas les bras face à ce type d’actes odieux », poursuit Gilles Poux.

Le maire appelle ainsi à un rassemblement citoyen devant la médiathèque, ce jeudi 28 juin à 18 heures, en présence de Patrick Braouezec, président de l'intercommunalité de Plaine Commune. « Non, quelques individus violents n’imposeront pas leur loi à l’immense majorité des Courneuviennes et des Courneuviens. Notre ville continuera à investir dans des équipements publics de proximité et à mener des politiques soucieuses de répondre aux besoins et aux attentes de la population », termine-t-il.