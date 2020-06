Une nouvelle collection de science-fiction et fantasy littéraire

illustration : Mysticsartdesign CC 0

En novembre 2019, ActuaLitté avait rencontré Mathieu Lauzon-Dicso, fondateur de la librairie Saga, basée à Montréal (quartier de Notre-Dame-de-Grâce). Une première après 20 années d’absence : l’établissement, consacré aux littératures de l’imaginaire, s’installait dans un quartier très anglophone. Mais avec l’envie de soutenir ces œuvres.Quelques mois plus tard, et une pandémie passée — ça, c’est fait — le libraire, également créateur du prix Horizons imaginaires, démarre une autre aventure. Garantie sans vaisseau spatial ni paradoxe temporel, du moins pour le moment.« Avec la maison d’édition VLB et ma comparse Geneviève Blouin, on lance une nouvelle collection de SF et de fantasy littéraires pour adultes », nous indique Mathieu Lauzon-Dicső. La présentation s’est effectuée aux lecteurs, en vidéo.Genevière Blouin est romancière, passionnée d’arts martiaux, et plusieurs fois récompensée pour ses œuvres. Son implication dans l’univers de la SF, ou du fantastique, est bien connue — elle publie des textes dans les revues spécialisées Solaris et Brins d’éternité.« VLB Imaginaire est une collection de romans de fantasy et de science-fiction destinée à susciter émerveillement et dépaysement. Des histoires lumineuses, portées tant par les nouvelles voix francophones de l’imaginaire que par de grandes plumes contemporaines », indique le communiqué commun.Les manuscrits pourront être adressés directement par mail (Word ou PDF), à services.manuscrits@sogides.com.