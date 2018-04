Une nouvelle effraction à la Bibliothèque Centrale de Prêt

Mouvement de contestation, manifestations contre l’insécurité et situation explosive, l’île de Mayotte est, depuis le début de l’année, plongée dans un climat de violence. Et malgré l’arrivée récente de la vidéosurveillance à la Bibliothèque Centrale de Prêt de Mamoudzou, celle-ci a été victime de son troisième cambriolage en moins de deux mois. L’établissement restera fermé jusqu’à nouvel ordre.



(elhombredenegro, CC, BY 2.0)

Les cambrioleurs, présumés mineurs, utilisent toujours la même méthode. Ils s’introduisent dans l’établissement par les baies vitrées ou en démontant les fenêtres coulissantes. Cette fois-ci, ce sont plusieurs ordinateurs fixes et portables qui ont été dérobés.



Les délits à répétitions sont perpétrés par des jeunes bien connus des services de justice, mais inatteignables, car mineurs. « Avec la lecture, avec des conseils, on essaie de les remettre dans le droit chemin, mais il y a beaucoup de travail. Ce n’est pas notre métier, mais on est obligé de s’impliquer » ajoute un des employés de la bibliothèque.





D’après les employés de la bibliothèque, on dénombrerait entre 6 et 7 cambriolages par an. Depuis le 4 avril, les 34 agents de la structure font jouer leur droit de retrait pour réclamer une sécurisation du bâtiment. L’administration et le conseil départemental auraient déjà lancé des études afin d’effectuer des travaux pour sécuriser les accès au bâtiment et améliorer le gardiennage.



Source France Info