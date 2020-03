Une nouvelle élection à l'Académie française le 30 avril

(Kathleen Conklin, CC BY 2.0)

36 Immortels siègent actuellement sous la Coupole, avec, dans le détail 5 femmes et 31 hommes. Il reste cinq fauteuils à pourvoir, après la disparition de l'académicien Yves Pouliquen , en février dernier, dont celui de Max Gallo (F24). L'élection se déroulera le 30 avril prochain, et il est possible de faire parvenir sa candidature jusqu'au 16 avril 2020.Les quatre autres fauteuils vacants sont le 12, depuis le décès de Jean d'Ormesson le 5 décembre 2017, le 18, depuis le décès de Michel Serres le 1er juin 2019, le fauteuil 32, depuis le décès de François Weyergans le 27 mai 2019, et le 35, donc, depuis le décès d'Yves Pouliquen, le 4 février 2020.En janvier dernier, Maurizio Serra a été élu à l'Académie française , devenant son 734e membre et succédant à Simone Veil au fauteuil 13.Pour l'instant, l'Académie indique avoir reçu les candidatures de Michel Carassou, Gérard de Cortanze, Yves-Denis Delaporte, Eduardo Pisani et François Sureau.