Une nouvelle étape dans le redressement du groupe Barnes & Noble

Mike Kalasnik (CC, BY, SA)

Ce sont les mauvais résultats des ventes du troisième trimestre (une chute de 6,4 % par rapport à 2016) qui auraient poussé Barnes & Noble à réduire ses effectifs. Après avoir réduit les rangs de ses employés, l’enseigne envisage désormais de réduire la taille de ses locaux pour la nouvelle année fiscale débutant en mai.

Le site Publisher Weekly rapporte ainsi que les « magasins tests » auront une surface annoncée de 1300 mètres carrés, ce qui représente 1115 mètres carrés de moins que les magasins Barnes & Noble traditionnels.

Le PDG Demos Parneros annonçait qu’il serait plus simple de gérer et de fournir en personnel de plus petites surfaces. Il ajoute également que cela collerait mieux à la stratégie de vente omnicanal de l’entreprise.

Les nouvelles enseignes tendent à se recentrer autour des livres. Alors que chaque magasin comprendra un café, il n’est pas question pour autant d’ajouter une enseigne « Barnes & Noble Kitchen » aux cinq déjà existantes, bien plus grandes, et qui abritent un petit restaurant.

Il est cependant prévu que les « magasins tests » proposent une sélection de produits autre que des livres, appartenant à des catégories rentables telles que les jouets éducatifs, les jeux, laissant de côté la musique et les DVD qui se vendent moins bien.