Une nouvelle formule pour le programme culte Un Livre Un Jour

Diffusé pour la première fois en 1991, le programme court Un Livre Un Jour s'est installé durablement dans les programmes de France 3, avant d'être diffusé par TV5 Monde. Un peu plus de 5000 émissions plus tard, Un Livre Un Jour connait une nouvelle formule, dès la rentrée.

Cette saison, chaque numéro d'Un Livre Un Jour met à l'honneur un lecteur, connu ou inconnu, qui nous fait partager le livre qui l'a marqué. Chaque lecteur étant unique, chaque lecture est singulière, Un Livre Un Jour revient sur cette rencontre qui a lieu entre le lecteur et son livre et quels effets elle lui a procurés. Une programmation ouverte à tous les styles et à tous les genres littéraires : récit, essais, fiction, jeunesse, mangas, BD, illustrés ...Tous les ouvrages, qu'ils soient ou non d'actualité, sont mis à honneur au même titre que les grands classiques. Hubert Reeves, Christiane Taubira, Céline Géraud, Alexandre Romanes, Jacques Toubon ou encore le street artist C215 font partie des premiers invités de la saison.Chaque ouvrage est sobrement illustré à l'écran au stylo par des dessinateurs qui laissent ainsi toute la place à la rêverie et à l’évasion que peut offrir la lecture d'un livre. Parmi eux : Florian Meacci, Tommy Dessine, Camille Carbon, Marine Le Bourch...Pour la première semaine de cette nouvelle formule, voici le programme :La Petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King (Ed. Livre de Poche), en compagnie de Vincent Monadé (Président du Centre national du Livre)Deux mètres dix de Jean Hatzfeld (Ed. Gallimard), en compagnie de Céline GéraudGeorge Sand à Nohant de Michelle Perrot (Ed. Le Seuil), en présence de l’auteurRoissy de Tiffany Tavernier (Ed. Sabine Wespieser), en compagnie d’Amélie de CazanoveOne piece de Eiichiro Oda (Ed. Glenat Manga), en compagnie de Julien ProstL’Amie prodigieuse d'Elena Ferrante (Ed. Gallimard), en compagnie de Delphine CossardSur France 3À partir du lundi 3 septembreÀ 16h05 du lundi au vendredi et à 13h20 le samedi