Une nouvelle grille de salaires minima pour la librairie

Sont visés par l'accord du 12 février 2019 les commerces de librairie (code 47.61Z) et les commerces de livres d'occasion (code 47.79Z), et non les commerces qui vendent majoritairement des produits de papeterie et de presse, ni les commerces spécialisés dans la vente de livres anciens et de valeur.Les barèmes des salaires minimum garantis s'appliquent aux salariés à temps plein, et il faudra donc les calculer au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur aux 35 heures.Les primes d'ancienneté qui s'appliquent, elles, sont les suivantes, indique le Syndicat de la librairie française :