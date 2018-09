Une nouvelle inédite de Murakami, en attendant son prochain roman

Écrire que le prochain roman d'Haruki Murakami est attendu est un doux, trop doux euphémisme. Après le retour à la forme courte de Des hommes sans femmes, Murakami s'est lancé dans une œuvre en deux parties, Le Meurtre du Commandeur. En attendant la parution des deux volumes le 11 octobre prochain chez Belfond, dans une traduction d'Hélène Morita, une nouvelle inédite est disponible sur le site du New Yorker — en anglais uniquement.

Publiée dans l'édition du 3 septembre du New Yorker, la nouvelle inédite d'Haruki Murakami, « The Wind Cave », traduite du japonais par Philip Gabriel et illustrée par Bianca Bagnarelli, est en réalité un extrait de ses romans à paraître, Le Meurtre du Commandeur, en deux parties.

Intitulés Une Idée apparaît et La Métaphore se déplace, les tomes de cette œuvre ont été à l'origine d'une intense polémique au Japon, à leur parution en 2017. Les autorités hongkongaises ont en effet jugé qu'une scène de sexe extraite du roman réservait ce dernier aux lecteurs âgés de plus de 18 ans.

Elles avaient même exigé le retrait d'exemplaires du livre à la maison d'édition China Times Publising lors de la Foire du Livre de Hong Kong.



« Ils sont plutôt arbitraires : qui va dire qu’une description de scène sexuelle de Murakami dans ce livre est plus indécente qu’une autre chez James Joyce ou Henry Miller ? Et pourtant, le premier se retrouve censuré, lors d’un événement littéraire, les deux autres sont enseignés en classe en tant que classiques », commentait alors Jason Y Ng, président du PEN, organisation de défense de la liberté d'expression.



Le résumé de l'éditeur pour Le Meurtre du Commandeur :

Quand sa femme lui a annoncé qu’elle voulait divorcer, le narrateur, un jeune peintre en panne d’inspiration, a voyagé seul à travers le Japon. Et puis, il s’est installé dans la montagne dans une maison isolée, ancienne propriété d’un artiste de génie, Tomohiko Amada. Un jour, le narrateur reçoit une proposition alléchante : faire le portrait de Wataru Menshiki, un riche homme d’affaires. Tandis que celui-ci pose comme modèle, le narrateur a du mal à se concentrer. Quelque chose chez Menshiki résiste à la représentation. Une nuit, il découvre un tableau dans le grenier, une œuvre d’une grande violence, le meurtre d’un vieillard, comme tirée du Don Giovanni de Mozart. C’est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. Et des choses étranges se produisent, comme si un autre monde s’était entrouvert. À qui se confier ? À Menshiki ? Mais peut-il vraiment lui faire confiance ?





Interrogé par le New Yorker, Murakami explique que, pour lui, « un roman est comme une fête. Ceux qui veulent venir peuvent venir, et ceux qui veulent partir peuvent le faire quand ils le souhaitent. Je pense que les romans fonctionnent grâce à ce principe de liberté ». Il évoque également l'influence de Lewis Carroll et l'implication émotionnelle de l'écriture de ces deux nouveaux romans, rédigés à la première personne.



Les deux tomes de la nouvelle œuvre de Murakami seront disponibles le 10 octobre prochain chez Belfond.





Le meurtre du commandeur Tome 1 Une idée apparaît – 9782714478382 – 23,90 €

Le meurtre du commandeur Tome 2 La métaphore se déplace – 9782714478399 – 23,90 € – traduction Hélène Morita