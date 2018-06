Une nouvelle norme USB HID pour améliorer l'accessibilité à l'informatique

L’accessibilité à l'informatique, avec ses différentes machines et systèmes d'exploitation, peut être difficile, limitée ou contrainte. L’organisation non lucrative USB Implementers Forum (USB-IF), dont l’objectif est de proposer une meilleure compatibilité, vient d’annoncer la création d’une nouvelle norme USB HID (Human Interface Device) pour les plages braille, appareil qui, une fois connecté à un ordinateur, affiche le contenu de l’écran en écriture tactile.

Mfaure, CC BY-SA 3.0

La nouvelle norme USB HID, développée avec Microsoft et Apple, entre autres, devrait, selon l’organisation, rendre plus aisée l’utilisation des plages braille, en regard des nombreux ordinateurs et systèmes d’exploitation. Elle simplifiera également le développement informatique. Plus besoin de pilote spécifique sur mesure pour que la plage braille ne fonctionne.

« Nous voyons les opportunités que les progrès technologiques peuvent créer pour les personnes handicapées et nous avons une responsabilité, en tant qu’industriel, de développer de nouveaux moyens pour rendre possible l’autonomie pour tout le monde, afin que chacun puisse faire plus » constate-t-on chez Microsoft.

« Le développement d’une norme HID pour les afficheurs braille est un exemple de la manière dont nous pouvons travailler ensemble, dans l’ensemble du secteur, pour faire progresser les possibilités technologiques d’une manière qui profite à la société et qui, finalement, pourra le taux de chômage des personnes handicapées ».



Même discours du côté d’Apple : « Nous sommes fiers de présenter cette nouvelle norme USB-IF parce que nous croyons en l'amélioration de l’expérience pour toutes les personnes qui ont recours à des afficheurs braille pour utiliser leurs produits Apple ou tout autre appareil ».